ВР збільшила вік вступу до військових вишів

06:07, 20 травня 2011
Суспільство
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Для контрактників

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 291 із 377 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що на військову службу за контрактом приймаються особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, а також особи віком до 25 років, які мають базову вищу освіту, в разі зарахування їх на випускний курс навчання – на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, віком до 30-ти років – на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу.

 

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