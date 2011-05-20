Нардеп каже, що з Укртелекомом проторгувалися

В політичній партії «Наша Україна» вважають, що інтереси держави і громадян під час продажу «Укртелекому» не були враховані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив представник депутатської групи «Наша Україна» в парламенті, заступник голови політради партії Віктор МАТЧУК, коментуючи обставини та наслідки проведення приватизації «Укртелекому».

«Від продажу державного монополіста зв’язку бюджет країни недоотримав кілька мільярдів гривень, а люди отримають підвищення тарифів, скорочення соціальних послуг і робочих місць», – підкреслив він.

Депутат зауважив, що за мовчазною згоди влади нові власники «Укртелекому» вже заявили про відмову від забезпечення соціальних послуг та надання збиткових послуг – місцевої телефонії, дротового радіотелеграфу в сільській місцевості та віддалених населених пунктах, що є в умовах приватизаційного контракту.

Він нагадав про передбачене умовами інвестиційного договору зобов’язання покупця «Укртелекому» зберегти штат компанії на момент підписання договору протягом 6 місяців. Однак щоб дозволити інвестору обійти ці умови щодо соціальних зобов’язань, тільки у I кварталі цього року «Укртелеком» скоротив 4,4 тис. співробітників, до того як передати право власності.

В.МАТЧУК повідомив, що влада також провела маніпуляції з тарифами на послуги фіксованого зв’язку з метою штучного заниження інвестиційної привабливості і оціночної вартості компанії. «До продажу «Укртелекому» тарифи на послуги фіксованого зв’язку були встановлені нижче економічно обґрунтованого рівня, що підривало рентабельність компанії. Національна комісія з регулювання зв’язку дала дозвіл на підвищення тарифів тільки після продажу підприємства», - заявив він.

За словами депутата, до осені тарифи на послуги фіксованого зв’язку зростуть на 35%, а очікуване підвищення тарифів в 2012 році, за оцінками експертів, дозволить збільшити чистий дохід «Укртелекому» на 14%. «Якби компанія була виставлена на продаж після підвищення тарифів, то її ринкова вартість була би значно вищою, ніж теперішня ціна продажу», – зазначив «нашоукраїнець».

В.МАТЧУК навів приклад ефективної підготовки до продажу телекомунікаційної компанії в Данії, яка змогла продати ТК «TDS» за 14 млрд. дол., при тому, що населення країни всього 5,5 млн. громадян. В Україні обсяг ринку майже в 10 разів більше, отже, «Укртелеком» міг би бути значно привабливіший для інвестора, якби держава під час підготовки до приватизації дбала про інтереси держави та громадян, адже «Укртелеком» є власником мережі магістральних каналів зв’язку, що надає унікальні можливості для контролю ринку зв’язку та Інтернету. Окрім того, у його власності сотні об’єктів нерухомості в Києві та регіонах, десятки гектарів землі, що мають значну вартість.

Депутат нагадав, що в 2008 році 67,8% акцій компанії оцінювалось у 2,38 млрд. доларів, а зараз 92,79% акцій продано за 1,31 млрд. доларів. Виходить, що за рахунок планомірного доведення підприємства до банкрутства капіталізація «Укртелекому» знизилась в 2,5 рази, зазначив він.

«Непрозорі умови приватизації та штучні встановлені обмеження для претендентів вказують на те, що продаж компанії готувався під конкретного покупця. В результаті від конкурсу було усунуто всіх потенційних покупців, і продаж відбувався за участю одного учасника. На це звертав увагу і директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК, який назвав конкурс з приватизації «Укртелекому» неконкурентним», - наголосив В.МАТЧУК.

Він підкреслив, що прозорі та зрозумілі правила гри під час продажу «Укртелекому» були необхідні не лише для отримання максимального прибутку, а, перш за все, з точки зору меседжу, який держава посилає іноземним інвесторам.

«Такі приватизаційні умови, які запропонувала теперішня влада, підштовхують власників іноземного капіталу триматися від України якнайдалі», - підсумував «нашоукраїнець».