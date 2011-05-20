Вулицю Депутатську у Києві перейменують

У Києві на честь видатного авіаконструктора Петра Балабуєва назвуть вулицю.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело, близьке до керівництва Авіаційного науково-технічного комплексу ім. Антонова.

23 травня Герою України П.Балабуєву виповнилося б 80 років. Сьогодні на будинку на вулиці Депутатська, де жив видатний авіаконструктор, на його честь встановлено меморіальну дошку.

П.Балабуєв був генеральним конструктором АНТК ім.Антонова з 1984 по 2005 роки (21 рік). Під його керівництвом було розроблено літаки Ан-22 «Антей», Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 «Руслан», найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія».