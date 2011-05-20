У Донецьку відзначили 150-річчя перепоховання Шевченка

Сьогодні в Донецьку пройшло урочисте покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку, приурочене 150-річчю перепоховання цього великого українського поета.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, в урочистій церемонії брали участь голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК, заступник голови Донецької обласної ради Андрій ФЕДОРУК, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, представники ОДА й облради, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. До монумента Т.Г. Шевченку прийшли також представники громадських і молодіжних організацій, жителі і гості міста.

Після закінчення урочистого заходу А.БЛИЗНЮК під час спілкування з журналістами наголосив: «Важливо те, яке значення цю подію має для громади. Народ пам`ятає і шанує свого поета і громадянина». При цьому він додав: «Ми прийшли віддати данину шани і підтвердити: ми пам`ятаємо, що цілі покоління виховуються на творчості Шевченка. Після нас і наша молодь пам`ятатиме і шануватиме видатних людей у своїй країні».