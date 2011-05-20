Іващенко перебуває з Луценком в одному відділенні лікарні

Колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА помістили до того ж самого відділення (гострих отруєнь) лікарні, що й екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, але в іншу палату.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці В.ІВАЩЕНКА на виконання припису суду етапували із СІЗО до Київської лікарні швидкої допомоги на обстеження.

Раніше у клопотанні до суду В.ІВАЩЕНКО заявляв щодо необхідності проведення комплексного медобстеження, оскільки за останній місяць він вже втратив чутливість ступнів обох ніг.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА та арбітражного керуючого державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачують у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.