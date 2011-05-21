До річниці Коліївщини пройдуть Холодноярські козацькі ігри

У Черкаській області, завтра, 21 травня, пройдуть 10-ті Холодноярські ігри з нагоди 243-ї річниці Національно-визвольного повстання «Коліївщина» під проводом Гетьмана України Максима Залізняка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі історичного клубу «Холодний Яр», вже стало традицією щороку відзначати річницю героїчних подій та вшановувати пам’ять козаків-гайдамаків.

Ігри розпочнуться з урочистих заходів біля пам’ятника Максимові Залізняку в селі Медведівка Чигиринського району Черкащини.

У програмі цьогорічних ювілейних вшанувань – урочистий мітинг, громадська та церковна панахида, святковий концерт, козацькі ігри, спортивні змагання шкільної молоді, козацькі розваги та показові виступи, перетягування канату, спортивні змагання із шахів та тенісу.

Довідка УНІАН. Наприкінці травня 1768 р. в Холодному Яру розпочалась Коліївщина під проводом Максима Залізняка – уродженця села Медведівка.