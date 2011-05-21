Янукович ветував зміни до закону про цінні папери

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку".

Як повідомляє прес-служба глави держави, підставою для такого рішення стало те, що запроваджуваний правовий інститут обов`язкового відчуження (продажу) належних фізичній особі акцій (часток) професійного учасника фондового ринку не узгоджується з конституційними гарантіями права приватної власності (стаття 41 Конституції України).

Крім того, із закону незрозуміло, ким будуть визначатися критерії здійснення "опосередкованого" володіння акціями (частками). Відсутність у законі такого визначення дозволить довільно трактувати наведену норму, що за певних умов на практиці може бути використано для протиправного перерозподілу власності.

У своїх пропозиціях В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання обов`язкового відчуження (продажу) належних фізичній особі акцій (часток) професійного учасника фондового ринку має вирішуватися правоохоронними органами в порядку кримінального судочинства, якщо відповідне майно безпосередньо пов`язано зі злочинною діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку» 21 квітня. Законом визначено, що професійні учасники фондового ринку можуть утворювати відокремлені підрозділи за межами України за погодженням та в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.