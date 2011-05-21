На території України відбудеться 12 військових навчань (список)

Цього року на території України відбудеться 12 міжнародних військових навчань.

Про це йдеться в Указі Президента України від 22 квітня ц.р. “Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2011 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях”, текст якого оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, поточного року на територію України з метою участі у спільних з підрозділами Збройних сил України військових навчаннях у рамках військового співробітництва будуть допущені підрозділи збройних сил іноземних держав:

Канади, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Польща, Республіки Сербія, Російської Федерації, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Угорської Республіки, Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина (до 850 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю, військовою технікою та до 6 літаків) на строк до 20 діб у липні – вересні в рамках українсько-американського навчання «Репід Трайдент – 2011»;

Республіки Білорусь та Російської Федерації (до 200 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю) на строк до 14 діб у червні – жовтні в рамках українсько-білорусько-російського навчання;

Республіки Польща, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки, Словацької Республіки, Чеської Республіки, Угорської Республіки (до 400 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю та військовою технікою) на строк до 14 діб у липні – вересні в рамках багатонаціонального навчання «Козацький Степ – 2011»;

Румунії, Республіки Болгарія, Республіки Хорватія, Сполучених Штатів Америки (до 150 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю та до 2 транспортних літаків) на строк до 14 діб у травні – вересні в рамках багатонаціонального навчання «Ротаційні сили Чорноморського регіону-2011»;

Румунії (до 30 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю) на строк до 8 діб у червні – листопаді в рамках українсько-румунського навчання;

Республіки Болгарія, Латвійської Республіки, Республіки Хорватія, Республіки Польща, Російської Федерації, Румунії, Литовської Республіки, Королівства Норвегія, Сполучених Штатів Америки, Угорської Республіки, Чеської Республіки (до 250 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю, до 2 кораблів, до 8 літаків та вертольотів) на строк до 25 діб у серпні – жовтні в рамках багатонаціонального навчання «Джекал Стоун-2011»;

Республіки Болгарія, Латвійської Республіки, Республіки Хорватія, Республіки Польща, Російської Федерації, Румунії, Литовської Республіки, Королівства Норвегія, Сполучених Штатів Америки, Угорської Республіки, Чеської Республіки (до 150 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю та військовою технікою, 1 корабель, до 3 літаків та вертольотів) 1, 2 і 3 фази на строк до 20 діб кожна у червні – вересні в рамках багатонаціонального навчання «Бар`єр – 2011»;

США (до 750 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю, до 2 кораблів, до 2 літаків, до 4 вертольотів, до 50 одиниць колісної техніки) і держав – учасниць Програми «Партнерство заради миру» (до 400 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю, до 15 кораблів, до 3 підводних човнів, до 4 вертольотів) строком до 30 діб у червні – жовтні в рамках українсько-американського навчання «Сі Бриз-2011»;

Російської Федерації (до 200 військовослужбовців, до 10 кораблів та суден, до 5 літаків та вертольотів) строком до 7 діб у травні – серпні в рамках українсько-російського навчання «Фарватер Миру – 2011»;

США (до 150 військовослужбовців, до 8 бойових літаків, до 2 транспортних літаків) та Республіки Польща (до 6 бойових літаків) строком до 20 діб у червні – вересні в рамках українсько-американсько-польського навчання «Безпечне Небо – 2011»;

Республіки Білорусь (до 10 літаків) строком до 2 діб у квітні – жовтні в рамках українсько-білоруського навчання із залученням чергових сил з протиповітряної оборони;

Російської Федерації (до 10 літаків) строком до 2 діб у квітні – жовтні в рамках українсько-російського навчання із залученням чергових сил з протиповітряної оборони.

Кабінету міністрів України доручено забезпечити своєчасний допуск і виведення з території країни підрозділів збройних сил інших держав, а також безпеку громадян України та інших держав під час проведення військових навчань.

Відповідальність за підготовку та проведення у 2011 р. на території України багатонаціональних військових навчань покладено на Міністра оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня 2011 р. Президент на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони підписав Указ «Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2011 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях» та направив його як невідкладний до Верховної Ради для позачергового розгляду.

12 травня парламент схвалила рішення Президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України.