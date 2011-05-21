ЄБРР дав Молдові ще 5 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надав Молдові новий кредит у розмірі 5 млн. євро для фінансування малих і середніх підприємств.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу у постійному представництві ЄБРР у Молдові, ці кошти виділені молдавському банку - Banca Sociala. Представники ЄБРР наголошують, що, відкриваючи нову кредитну лінію для цього банку Молдови, Євробанк продовжує надавати підтримку реальному секторові економіки країни для подальшого кредитування малих і середніх підприємств.

У ЄБРР наголошують, що з новими ресурсами Євробанку банк зможе розширити програми кредитування малого і середнього бізнесу, що зробить сектор малого бізнесу Молдови сильнішим і конкурентоздатним. У ЄБРР вказують на те, що в умовах відновлення молдавської економіки і підвищеного попиту на фінансування з боку малих і середніх підприємств доступність банківських кредитів для таких підприємств залишається обмеженою.

Новий кредит ЄБРР спрямований на забезпечення доступу малих підприємств до необхідних їм довгострокових фінансових ресурсів.

Як підкреслив президент Banca Sociala Володимир Суєтнов, з початку співпраці з ЄБРР Banca Sociala одержав від Євробанку кредити на загальну суму 24 млн. євро.

З початку своєї діяльності в Молдові, ЄБРР виділив кредити на суму більше 460 млн. євро для різних секторів економіки і дозволив залучити додаткові інвестиції на суму понад 320 млн. євро.