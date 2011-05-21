У ГУАМ проведуть спільну операцію «Наркостоп»

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ проведуть спільну операцію компетентних органів з боротьби з незаконним оборотом наркотиків «Наркостоп-2011».

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, про це сторони домовилися за наслідками засідання Робочої підгрупи з боротьби з незаконним оборотом наркотиків, яке відбулося напередодні в Києві.

У рамках заходу експерти обмінялися інформацією про оперативну ситуацію і конкретні дії держав - членів ГУАМ у сфері боротьби з незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів.

Також були розглянуті можливості і механізми розширення обміну інформацією, зокрема щодо протидії виробництву і розповсюдженню нових видів наркотичних засобів і психотропних речовин.

Робоча група розглянула можливості розширення співпраці у цій сфері з використанням міжнародного досвіду, а також перспектив розвитку міжрегіональної взаємодії.

Як результат було досягнуто домовленостей про проведення спільних заходів відповідних компетентних органів держав - членів ГУАМ з боротьби з незаконним оборотом наркотиків під умовною назвою «Наркостоп-2011».

Чергове засідання Робочої підгрупи ГУАМ з боротьби з незаконним оборотом наркотиків планується провести у жовтні 2011 року.