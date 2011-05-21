На Хрещатику святкують День Європи

У Києві на Хрещатику розпочалося святкування Дня Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, у програмі святкування - Європейський парад, який пройде Хрещатиком до Майдана Незалежності.

О 13.00 на сцені біля адміністративного будинку КМДА розпочнеться урочиста церемонія відкриття Дня Європи у Києві. У церемонії планується участь міністра закордонних справ, міністра культури і туризму, голови і заступників голови Київської міськдержадміністрації, представника Єврокомісії в Україні, послів-членів ЄС та громадськості.

Після офіційної частини відкриття свята кияни та гості міста зможуть відвідати на Хрещатику «Європейське містечко», яке складається з павільйонів, що представляють кожну державу-члена ЄС, Єврокомісію та міжнародні організації. Кожний павільйон презентує географію, культуру, історію та найбільші міста країн-членів Євросоюзу. У містечку також працюватиме павільйон «Україна», де гості нашої держави зможуть краще пізнати національно-культурні особливості України.

У «Європейському містечку» до уваги відвідувачів буде запропонована експозиція тематичних національних павільйонів країн-членів ЄС, працюватимуть інформаційно-інтерактивні майданчики. Зокрема, буде проведено публічні дебати на тему “Долаємо візові бар’єри разом! Європа – наш спільний дім!”.

Крім того, з 10.00 до 19.00 на Хрещатику відбуватиметься розважально-спортивна акція на підтримку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року «Містечко Євро-2012». У рамках акції відбудеться ряд заходів, зокрема: промозахід «Супроводжуй футболістів Євро-2012»; конкурс «Player Escort»; вікторина серед школярів «Що ти знаєш про Чемпіонат Європи з футболу, про Євро-2012?» з нагородженням призами від спонсорів; облаштування зони графіті (розмальовки спрей-фарбами декоративної стіни) на футбольну тематику з майстер-класом від молодіжної художньої майстерні; розміщення куточка промопродукції Євро-2012 з інформаційними матеріалами про приймаюче місто Київ тощо.

Також ряд промоційних заходів до Дня Європи проведуть і спонсори. Так, у центрі Києва працюватимуть атракціони «Вуличний футбол», «Вуличний пенальті», «Футбольний дриблінг»; настільний футбол; конкурс з футбольного фрістайлу «Чеканка»; конкурс на кращий футбольний банер; футбольне графіті, фейс-арт та багато інших.