На Прикарпатті знайшли масове поховання жертв НКВС

Поблизу села Пшеничники Тисменицького району Івано-Франківської області виявили останки більше 220 закатованих НКВС людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Івано-Франківську повідомили учасники розкопок.

За словами судмедексперта Омеляна ЛЕВИЦЬКОГО, «тут треба перекопати 4 тисячі квадратних метрів». «Це не викопати яму, а перелопатити, це велика праця», - зауважив судмедексперт.

Представники «Меморіалу» дослідили, що, згідно з переказами жителів, з 1939-го по 1941 рік у Пшеничниках дислокувався гарнізон НКВД. Саме у це село звозили вбитих в`язнів із трьох прикарпатських тюрем – Станіславської (Івано-Франківської), Тисменицької і Тлумацької. Місце масових поховань знайшли завдяки геосканеру.

Восени минулого року учасники наукової експедиції виявили тіла 170 жертв катування. Нещодавно розкопки були відновлені. Лише за два тижні знайдено ще 100 тіл.

Кожне п’яте тіло – дитина. За словами експертів, по щелепах видно, що молочні зуби у багатьох ледве прорізалися.

За даними судмедекспертів, чоловічої статі було 70 осіб, жіночої – 40. невстановлено стать 20-ти осіб.

«Що особливо вразило дослідників і підтвердило свідчення людей - серед тих знищених людей були навіть діти, - сказав історик, член «Меморіалу» Василь ТИМКІВ. - Учасники розкопок знайшли тіло матері з маленькою дитиною на руках, і вона перед смертю обіймає свою дитину». У тілах загиблих - гаки та інші гострі металеві предмети, що засвідчує жорстоке катування ув`язнених. Чимало жертв були розчленовані. Ще один важливий факт - рештків одягу на більшості тіл не виявили, вбрання залишали у в’язницях.

За словами В.ТИМКІВА, коли були відкриті «ці тюрми, то очевидці побачили величезну кількість, буквально скирти одягу. Ним були забиті цілі кімнати, і навіть по вулицях він валявся. Серед цього одягу, до речі, було багато суто гуцульського національного вбрання».

Після ретельного аналізу останки тіл перепоховають за християнськими обрядами.