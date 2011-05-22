У Луцьку святкують Дні Європи

У Луцьку відбуваються святкування Днів Європи, які розпочалися конкурсом знань про європейські країни та ЄС серед школярів - «Європейська олімпіада».

Як передає кореспондент УНІАН, проте основні заходи відбулися у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Під час Фестивалю традицій та звичаїв країн-членів Європейського Союзу «Євробачення» учні луцьких шкіл виконували художні номери, представляючи країни ЄС.

«Луцьк завдяки вам є європейським. І те, що сьогодні у нас відбуваються Дні Європи, свідчить, що лучани є європейцями і з точки зору мислення, і з точки зору культури, що дає їм змогу гордитися своїм містом, своєю родиною...», - наголосив у своєму привітанні учасникам фестивалю перший заступник міського голови Святослав КРАВЧУК.

Також, під час фестивалю малі лучани малювали «Моє місто європейське» на асфальті, а усі бажаючі мали можливість переглянути фотовиставку під відкритим небом «Луцьк Європейський».

Крім того, сьогодні, в Луцькому замку відбудеться міжнародний джаз-фестиваль «Музичні діалоги - 2011». Він продовжиться завтра, але вже на Рівненщині.