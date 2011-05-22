Чернігів відзначає 20-річчя дружби з Меммінгеном

У Чернігові проводяться заходи з нагоди Дня Європи і 20-річчя дружби з німецьким містом-партнером Меммінгеном.

Як передає кореспондент УНІАН, в обласному центрі Чернігівщини перебуває численна делегація з німецького міста (95 осіб), у складі якої керівництво Меммінгена на чолі з обербургомістром Іво ХОЛЬЦИНГЕРОМ, підприємці, педагоги, військовий оркестр і селянський хор.

У Чернігівській міській раді відбулася офіційна зустріч з міським головою Олександром СОКОЛОВИМ. У своєму виступі він наголосив, що за два десятиліття дружби Чернігів і Меммінген мають досягнення в освіті, медицині й культурі. Зокрема, чернігівські лікарі стажувалися в Німеччині, традиційними стали зустрічі й обміни творчих колективів, груп школярів, навіть виникли інтернаціональні шлюби.

"Відносини, побудовані на взаємній повазі, не обмежуються партнерством міст, а переростають у справжню дружбу, зміцнену особистими контактами громадян", - зауважив керівник Чернігова.

І.ХОЛЬЦИНГЕР наголосив, що дружні стосунки повинні розвиватися й надалі, він вірить у майбутнє співпраці.

"Вітаємо бажання України приєднатися до європейської спільноти. Ми повинні бути друзями, бо обидві держави знаходяться у Європі", - сказав він.

І.ХОЛЬЦИНГЕР також повідомив, що німецька делегація передасть чернігівській лікарні карету швидкої допомоги, а також забезпечить стажування для чернігівських кухарів у ресторанах Меммінгена.

На згадку, керівники українського та німецького міст обмінялися символічними подарунками, прапорами Чернігові і Меммінгена.

Представники майже всіх навчальних закладів Чернігова презентували для гостей традиції, звичаї, національне вбрання європейських країн.

Для глядачів та учасників Параду Європи грають військові оркестри з Чернігова та Меммінгена. У міському Палаці культури відбуваюься святковий концерт та Сіверсько-Баварські вечорниці.