Закінчився Всеукраїнський туристичний форум

У Тернополі відбувся дводенний Всеукраїнський туристичний форум «Туризм - ефективний чинник розвитку міст».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, на нього були запрошені представники обласних центрів з усієї України, а також гості з Грузії та Польщі.

В рамках форуму відбулася ІІІ Західноукраїнська туристична виставка-фестиваль, під час якої туристичні фірми провели ярмарок путівок, розповіли про найцікавіші місця для відпочинку в області.

Також в парку ім.Шевченка відбувся фестиваль «Барвиста кухня», на якому свої фірмові страви продемонстрували 15 ресторанів, а кухарі також провели майстер-класи.

Окрім цього, в програмі фестивалю зазначені бої клубів історичної реконструкції, виступи фольклорних колективів та естрадних виконавців Тернопільщини, ярмарок виробів майстрів народних ремесел, конкурси, під час яких можна виграти путівки або туристичне спорядження, катання на катамаранах та катері Тернопільським ставом.