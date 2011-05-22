Дим ісландського вулкану піднявся на 20 км

Дим від ісландського вулкана Грімсвотн піднявся на висоту 20 км. В адміністрації аеропортів Ісландії (Isavia) повідомили, що деякі міжнародні рейси перенаправлені на південь країни.

Раніше ісландські метеорологи заявляли, що виверження Грімсвотна не приведе до скорочення авіасполучення в значній частині Європи, як це було при виверженні вулкана Ейяф`ятлайокудль навесні минулого року, проте польоти в радіусі 222 кілометрів від вулкана вже заборонені, в районі вулкана дмуть сильні вітри.

"Ми закрили (для авіації) район вулкану, доки ми не зможемо зрозуміти, який вплив на польоти чинитиме вулканічний попіл", - заявила представник управління цивільної авіації Isavia Хьордіс Гудмундсдоттір (Hjordis Gudmundsdottir).

Офіційний представник влади заявив, що вулкан не вплине на польоти в небі Європи протягом найближчих 24 годин. Виверження може тривати кілька днів.