Суд зобов'язав турецького капітана розрахуватися з прикордонниками

Гагарінський районний суд Севастополя ухвалив рішення про стягнення з капітана затриманої 5 березня цього року у винятковій (морській) економічній зоні України турецької риболовецької шхуни «Топчу» Челіккіряна ДЖЕМІЛЯ витрат, пов`язаних з припиненням правопорушення.

Як повідомив кореспондентові УНІАН керівник прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Костянтин П’ЯСЕЦЬКИЙ, розмір витрат, завданих Севастопольським загоном морської охорони у зв`язку з використанням даного корабля, становить 97 тис. 686 грн. 42 коп. Згідно з наданим суду розрахунку, в цю суму входять витрати на пально-мастильні матеріали і грошове утримання екіпажу корабля морської охорони «Миколаїв», який затримав шхуну.

Зараз шхуна «Топчу» продовжує перебувати під охороною прикордонників біля причалу в Камишовій бухті Севастополя. На борту судна залишаються троє членів екіпажу (двоє громадян Туреччини і один громадянин України).

Як повідомляв УНІАН, корабель морської охорони «Миколаїв» зупинив турецьке браконьєрське судно «Топчу» в територіальних водах України. Браконьєрське судно з екіпажем 13 чоловік, 12 з яких громадяни Туреччини, у одного члена команди паспорт громадянина України. На борту «Топчу» були виявлені сіті для вилову камбали-калкана і декілька тонн сухого льоду для зберігання риби.

16 березня Гагарінський районний суд міста Севастополя постановив конфіскувати «Топчу»