У Чернігові горів центральний ринок

У м. Чернігів на території центрального базару ТОВ „Сервіс-центр” виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено 6 торговельних павільйонів з товаром побутового вжитку.

Як повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано п’ятьма відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі – встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Чернігівській області.

Всього за добу в Україні сталося 165 пожеж, на яких загинуло шестеро осіб.