У Чернігові горів центральний ринок
11:34, 22 травня 2011Суспільство
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Знищено 6 торговельних павільйонів
У м. Чернігів на території центрального базару ТОВ „Сервіс-центр” виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено 6 торговельних павільйонів з товаром побутового вжитку.
Як повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано п’ятьма відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі – встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Чернігівській області.
Всього за добу в Україні сталося 165 пожеж, на яких загинуло шестеро осіб.
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