Азаров та Литвин офіційно прибули на Тарасову гору
12:24, 22 травня 2011Суспільство
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...де "лани широкополі, і Дніпро, і кручі"
Сьогодні прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ та голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН беруть участь в офіційних державних заходах, присвячених 150-річчю від дня перепоховання Тараса Шевченка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.
Заходи відбуваються у місті Канів Черкаської області на Тарасовій горі.
*** Т.Шевченко помер 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі і на третій день був похований на Смоленському кладовищі. Незабаром друзі Т.Шевченка добилися дозволу російської влади на перепоховання праху поета в Україні згідно з його Заповітом.
22 травня 1861 року відбулося перепоховання Т.Шевченка на Чернечій горі у Каневі.
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