Азаров та Литвин офіційно прибули на Тарасову гору

Сьогодні прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ та голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН беруть участь в офіційних державних заходах, присвячених 150-річчю від дня перепоховання Тараса Шевченка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Заходи відбуваються у місті Канів Черкаської області на Тарасовій горі.

*** Т.Шевченко помер 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі і на третій день був похований на Смоленському кладовищі. Незабаром друзі Т.Шевченка добилися дозволу російської влади на перепоховання праху поета в Україні згідно з його Заповітом.

22 травня 1861 року відбулося перепоховання Т.Шевченка на Чернечій горі у Каневі.