У Луганську спорудили «Європейський квартал»

У Луганську на День Європи на території скверу ВЛКСМ було відкрито імпровізований «Європейський квартал».

Як передає кореспондент УНІАН, уздовж всієї центральної алеї скверу розташувалися виставкові стенди і намети. Кожну з них представили учбові заклади, національні культурні товариства, громадські організації і добродійні фонди, європейські проекти і програми.

Всі охочі могли дізнатися більше про європейські країни, скуштувати страви національних кухонь, взяти участь у веселих конкурсах і вікторинах. Окремий сектор займали народні умільці з сільських територій, які представили свої оригінальні вироби. Агентство стійкого розвитку Луганського регіону залучило до участі в заході своїх сільських партнерів.

Головна мета заходу – інформування населення про євроінтеграційний курс країни, формування попиту на такі цінності як демократія, толерантність, права людини, свобода, гендерна рівність, захист довкілля і збереження культурної самобутності території.

За словами координатора Луганського центру європейської інформації Наталії ДАТЧЕНКО, ідея організувати подібну акцію прийшла до мережі центрів європейської інформації. Таких центрів в Україні 20, і всі вони паралельно долучилися до цього заходу.

«Оскільки Україна взяла євроінтеграційний вектор, потрібно говорити більше про Європу, інформувати людей про європейську інтеграцію. На тих сільських територіях, які були представлені, реалізовувалися проекти з ремонту дитячих садків і шкіл за підтримки Євросоюзу», - зазначила координатор.