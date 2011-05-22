У Дніпропетровську відбудеться дитяча хресна хода

У Дніпропетровську за ініціативи єпархії УПЦ (МП) 24 травня відбудеться дитяча хресна хода з нагоди Дня слов’янської писемності та культури.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі єпархії.

Участь у хресній ході візьмуть понад 1 тис. вихованців загальноосвітніх та недільних шкіл, притулків, інтернатів і дитячих будинків.

Дитяча хресна хода пройде від Свято-Преображенського собору до Монастирського острова, на якому для її учасників заплановані святковий молебен на честь слов’янських просвітителів Кирила та Мефодія, пізнавальні ігри та вікторини з подарунками.

На завершення учасників хресної ходи чекає екскурсія по Дніпру навколо старовинного Монастирського острова.