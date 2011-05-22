Присуджені нагороди Каннського кінофестивалю

"Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю одержав режисер Терренс Малік, який зняв картину "Дерево життя". Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Гран-прі кінофестивалю розділили турецький режисер Нурі Більге Джейлан за фільм "Одного разу в Анатолії" та брати Дарденни, які представили "Хлопчика на велосипеді".

Нагороду за кращу режисуру одержав данський режисер Ніколас Віндінг Рефн, який зняв "Драйв".

Приз за кращу жіночу роль журі віддало Кірстен Данст, яка зіграла у фільмі Ларса фон Трієра "Меланхолія". Кращим актором визнаний Жан Дюжарден за роль у фільмі "Актор".

Приз журі дістався французькій картині "Паліція" (Polisse) Майвенн Ле Беско, а кращим сценаристом визнаний ізраїльтянин Йоссеф Седар, який поставив фільм "Примітка" за власним сценарієм.

Напередодні, нагадує Лента.ру, стало відомо, що приз журі конкурсної програми "Особливий погляд" дістався російському режисерові Андрію Звягинцеву за фільм "Олена", а лауреатом головної премії Міжнародної федерації кінокритиків став фільм "Гавр" фінського режисера Акі Каурісмякі. Екуменічну премію кінофестивалю одержав фільм "Де б ти не був" італійського режисера Паоло Соррентіно.