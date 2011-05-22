Готовий до виходу "Кобзар" румунською

До 150 років з дня перепоховання Тараса Шевченка у Каневі на Чернечій горі, яке виповнюється сьогодні, видавничий дім "Букрек" у Чернівцях підготував до випуску в світ кілька унікальних видань.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, побачить світ "Кобзар" Тараса Шевченка румунською мовою відомого поета і перекладача Іона КОЗМЕЯ із Сучави (Румунія). Як стверджують фахівці по обидва боки кордону – це один з найкращих перекладів румунською українського генія. Книга побачить світ з ініціативи Генерального консульства України в Сучаві при фінансовій підтримці Чернівецької облдержадміністрації.

Крім цього, побачить світ приурочена Шевченківським дням збірка творів переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Час благовісту", видана на замовлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Цей конкурс триває десять років і традиційно книгу, куди ввійшли поезія, проза, публіцистика юних талантів, вручають авторам у Каневі 22 травня.

Ще одне унікальне видання побачить світ сьогодні: книга Олександра Кониського "Подорож у рідні села Шевченка", яку впорядкувала чернівчанка - відомий український літературознавець молодша сестра композитора Володимира Івасюка - Оксана ІВАСЮК. Цей твір, опублікований у часописі "Зорі" у 1893 році, приходить до сучасного читача вперше, оскільки з кінця 20-х років минулого століття творчість українського письменника, автора "Молитви за Україну", лексикографа, одного із фундаторів Наукового товариства ім. Шевченка Олександра Кониського була під суворою забороною.

За словами директора чернівецького видавничого дому "Букрек" Дарини ТУЗ-МАКСИМЕЦЬ, де виходять книги, «це своєрідна "літературна проща до Тараса, і таким чином колектив видавництва, Буковина загалом вшановують пам’ять українського генія».