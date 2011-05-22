Українці з Холмщини і Підляшшя вимагають статусу депортованих

23:00, 22 травня 2011
Суспільство
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Та створюють політичну партію  

Українці, переселені у 1944-46 роках з Холмщини, Підляшшя та інших етнічних територій, які нині перебувають у складі Польщі, вимагають надання їм статусу депортованого народу, відшкодування моральних і матеріальних збитків, а також вирішення питань щодо перепоховання жертв політичних репресій на території Польщі та спрощення перетину кордону для цих категорій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухвалі всеукраїнських зборів громадської організації «Конгрес українців Холмщини і Підляшшя», що відбулися у Рівному.

Відповідне звернення учасники всеукраїнських зборів адресували Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ, генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну ЯГЛАНДУ та керівнику Харківської правозахисної організації Євгену ЗАХАРОВУ.

У зборах взяли участь представники осередків Конгресу з багатьох областей України, представники місцевої влади та громадськості. Перед початком заходу відбулася панахида в пам’ять жертв політичних репресій та покладання вінка до пам’ятника вихідцям з Холмщини і Підляшшя, які загинули під час трагічних подій, пов’язаних з їх депортацією в Україну.

Як заявив голова Конгресу Олександр БОРОВИК, настав час активної боротьби за права депортованих людей і відшкодування їм моральних і матеріальних збитків, за відновлення історичної правди та справедливості. А для цього, за його словами, слід створити партію, зареєструвавши її первинні осередки не менш, ніж у 13 областях України.

О.БОРОВИК повідомив, щІ відповідну роботу уже розпочато. Орієнтовна назва майбутньої партії – Конгрес Депортованих Українців (КДУ).

Довідка УНІАН. Згідно з угодою між урядом УРСР та Польським комітетом національного визволення, до України у 1944-46 роках було депортовано майже 500 тисяч осіб українського походження з території Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Надсяння. Переселення супроводжувалось насиллям і злочинами по відношенню до цих українців з боку комуністичної влади та польських збройних формувань.

В угоді акція кваліфікувалась як добровільна евакуація населення, а переселенцям на новому місці в Радянській Україні обіцяли компенсацію землі, але не менше, ніж 15 гектарів на сім’ю. Однак у людей фактично відібрали в колгоспи більшість з того майна і худоби, яке вони встигли вивезти з собою.

За свідченнями архівних документів, українські переселенці залишили у Польщі 102 тисячі господарств, 461 тисячу гектарів орної землі, покинули майже 90 тисяч житлових та 160 тисяч господарських будинків, оцінених на суму 615,8 млн. злотих. Вони ж залишили засіяними зерновими культурами 165,7 тис. гектарів землі та здали на потреби Червоної Армії майна та продуктів на суму понад 17 млн. злотих.

 

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