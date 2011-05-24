14 жителів показали податковій мільйонні доходи
00:35, 24 травня 2011Суспільство
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Повідомлення з Сум
Державна податкова адміністрація в Сумській області зареєструвала 14 жителів області з доходами в сумі 1 млн. грн. і більше в 2010 році.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Сумській області.
У 2009 році в регіоні було зареєстровано 9 мільйонерів, в 2008 році – 14. Подробиці про джерела доходів не повідомляються.
Всього за підсумками 2010 року задекларували свої доходи 15 тис. 664 жителі області.
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