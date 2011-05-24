У школах дедалі менше учнів

На Тернопільщині у зв’язку із погіршенням демографічної ситуації більше третини початкових шкіл має наповненість до 10 учнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник обласного Управління освіти Іван ЗАПОРОЖАН.

За його словами, останнім часом зберігається чітка тенденція до зменшення кількості учнів, в середньому на 4,5-5 тис. дітей у рік.

«Відповідно, зменшується наповнюваність шкіл. Скажімо, 91 із 231 загальноосвітньої школи І ступеня мають наповнюваність менше 10 учнів, 45 із 343 ЗОШ І-ІІ ступенів мають наповнюваність менше 40 учнів і 33 із 299 ЗОШ І-ІІІ ступенів працюють з наповнюваністю менше 100 учнів», – констатував І.ЗАПОРОЖАН.

При цьому він запевнив, що рішення про закриття шкіл, в яких низька кількість школярів, Управлінням освіти прийматиметься лише після консультацій та отримання згоди від громади.

І.ЗАПОРОЖАН також зазначив, що погіршення демографічної ситуації у попередніх роках відбилося і на кількості випускників.

«У 2011 році у нас буде на 18% менше випускників, ніж торік. Залишать шкільні парти 6 тис. 872 учні 11-х класів та 12 тис. 942 дев’ятикласники», – повідомив начальник Управління освіти.

Довідка УНІАН. Загалом в області на сьогоднішній день функціонують 879 загальноосвітніх шкіл, в яких навчаються 113,5 тис. учнів.

У 2011 році на фінансування закладів освіти області передбачено 1 млрд. грн., що на 6,8% більше, ніж торік.