Тернопіль та Батумі підписали угоду про партнерство.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ зазначив після церемонії підписання, що в рамках партнерства у Тернополі уже відкрили туристично-інформаційний центр Батумі, а також розмістили рекламу на біг-бордах, яка заохочує бажаючих провести літній відпочинок у грузинському курортному місті.

«Окрім цього, мерія Батумі запропонувала виділити ділянку на узбережжі для того, щоб тернопільський бізнес вкладав кошти, будував там відпочинково-готельний комплекс, який буде названий «Тернопіль». У свою чергу ми готові збудувати аналогічний об’єкт у нас і дати йому назву «Батумі». Є й інші проекти, грузини готові вкладати свої кошти у розвиток Тернополя», - зазначив С.НАДАЛ.

Угоду про партнерство між Тернополем та Батумі підписали С.НАДАЛ та віце-мер Батумі Джамал АНАНІДЗЕ.

У серпні між Тернополем та Батумі заплановано підписати угоду про побратимство.