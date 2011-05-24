Тернопіль та Батумі підписали угоду
Мерія виділить ділянку на Чорному морі
Тернопіль та Батумі підписали угоду про партнерство.
Як передає кореспондент УНІАН, міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ зазначив після церемонії підписання, що в рамках партнерства у Тернополі уже відкрили туристично-інформаційний центр Батумі, а також розмістили рекламу на біг-бордах, яка заохочує бажаючих провести літній відпочинок у грузинському курортному місті.
«Окрім цього, мерія Батумі запропонувала виділити ділянку на узбережжі для того, щоб тернопільський бізнес вкладав кошти, будував там відпочинково-готельний комплекс, який буде названий «Тернопіль». У свою чергу ми готові збудувати аналогічний об’єкт у нас і дати йому назву «Батумі». Є й інші проекти, грузини готові вкладати свої кошти у розвиток Тернополя», - зазначив С.НАДАЛ.
Угоду про партнерство між Тернополем та Батумі підписали С.НАДАЛ та віце-мер Батумі Джамал АНАНІДЗЕ.
У серпні між Тернополем та Батумі заплановано підписати угоду про побратимство.