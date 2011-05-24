Половина проданого бензину припадає на марки А-94-98

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7408 одиниць, в квітні скоротилася на 9,3%, порівняно з квітнем 2010 року, до 268,9 тис. тонн, а дизельного пального збільшилася на 0,9% – до 137,8 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначається, що в обсягу реалізованого бензину 50,6% припадало на продаж бензину марки А-94-98, 44,1% – А-90-93, 5,3% – А-72-80.

У квітні через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів і зрідженого і скрапленого газу для автомобілів на загальну суму 5,425 млрд. грн., із якої 3,513 млрд. грн. (64,7%) становив роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,552 млрд. грн. (28,6%), – від продажу дизельного пального, 231,6 млн. грн. (4,3%) – від продажу скрапленого газу і 129,1 млн. грн. (2,4%) – від продажу зрідженого газу.

На 1 травня 2011 року на АЗС у залишках налічувалося 122,6 тис. тонн бензину, 56,4 тис. тонн дизельного пального, 6,6 тис. тонн скрапленого газу і 0,4 тис. тонн зрідженого газу.