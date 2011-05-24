У Донецьку горить 7-поверхова будівля (фото)

У Донецьку горить 7-поверхова будівля, в якій серед десятків офісів різних донецьких компаній розташована редакція газети «Комсомольская правда – Донбасс».

Цей факт УНІАН підтвердили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з попередньою інформацією, сьогодні о 13.51 черговому МНС надійшов виклик про те, що спостерігається горіння облицювання семиповерхової будівлі по Ленінському проспекту, 4а. Поки що категорія пожежі невідома. З будівлі проводиться евакуація людей.

Фото надані облуправлінням МНС