У Донецьку горить 7-поверхова будівля (фото)

15:09, 24 травня 2011
Суспільство
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У ній - редакція газети «Комсомольская правда – Донбасс»

У Донецьку горить 7-поверхова будівля, в якій серед десятків офісів різних донецьких компаній розташована редакція газети «Комсомольская правда – Донбасс».

Цей факт УНІАН підтвердили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з попередньою інформацією, сьогодні о 13.51 черговому МНС надійшов виклик про те, що спостерігається горіння облицювання семиповерхової будівлі по Ленінському проспекту, 4а. Поки що категорія пожежі невідома. З будівлі проводиться евакуація людей.

Фото надані облуправлінням МНС

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