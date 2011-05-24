Ахметов оприлюднив декларацію про доходи

Загальна сума сукупного доходу народного депутата України Рината АХМЕТОВА за 2010 рік становить 34,229 млн. грн. проти 4,5 млн. грн. в 2009 році. Зокрема, відсотки по депозитах – 1,368 млн. грн., дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 30,8 млн. грн., матеріальна допомога, подарунки – 1,85 млн. грн., зарплата народного депутата – 211,023 тис. грн.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Р.АХМЕТОВА Олена ДОВЖЕНКО, такі дані вказані в декларації про доходи, зобов`язання фінансового характеру і майновий стан за 2010 рік, подані Р.АХМЕТОВИМ в податкові органи.

Зарплата народного депутата за 2010 рік, як і у всі попередні роки, була перерахована на добродійні цілі.

У розділі III «Зобов`язання фінансового характеру, зокрема за кордоном, за 2010 рік» в переліку зобов`язань зі сплати внесків (платежів) представлені наступні виплати: за договорами найму, оренда - 18 млн. грн. (оренда резиденції з майном у м.Донецьку), на утримання майна, вказаного в розділах IV, V – 295,208 тис. грн. (комунальні платежі, обслуговування технічних систем).

Відповідно до розділу IV «Відомості про нерухоме майно, яке перебуває в приватній власності», Р.АХМЕТОВ володіє двома квартирами (м. Київ) загальною площею 1 242,1 кв. м і гаражем загальною площею 60,8 кв.м.

Відповідно до розділу VI «Відомості про вклади в банках, цінні папери та ін. активи», сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах на 1 січня 2011 року становили 12,197 млн. грн.

Згідно з декларацією (розділ II «Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні і за її межами»), загальна сума сукупного доходу членів сім`ї Р.АХМЕТОВА в 2010 році становила 491,874 тис. грн. (дивіденди, відсотки, роялті). Членами сім`ї Р.АХМЕТОВА (розділ 1 «Загальні відомості») є: дружина – Лілія АХМЕТОВА, мати – Някія АХМЕТОВА, син – Дамір АХМЕТОВ і син – Алмір АХМЕТОВ.

У розділі III «Зобов`язання фінансового характеру, зокрема за кордоном, за 2010 рік» у переліку зобов`язань зі сплати внесків (платежів) представлені виплати членів сім`ї: на утримання майна, вказаного в розділах IV, V – 76,425 тис. грн. Згідно з розділом IV «Відомості про нерухоме майно, яке перебуває у приватній власності», члени сім`ї володіють житловою нерухомістю: житловий будинок 362 кв. м і квартира 73 кв.м.

Члени сім`ї володіють двома легковими автомобілями: Мерседес Е200 – обсяг двигуна 1796 куб. см і Хонда CR-V – обсяг двигуна 1998 куб. см.

Сума грошових коштів членів сім`ї на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах на 1 січня 2011 року становила 8,687 млн. грн. Номінальна вартість придбаних членами сім`ї цінних паперів становить 11,11 млн. грн.

Як прокоментувала О.ДОВЖЕНКО, сукупний дохід Р.АХМЕТОВА, відображений в декларації, значною мірою залежить від політики розподілу прибутку компанії СКМ, акціонером якої він є. Впродовж останніх років ця політика незмінна: Р.АХМЕТОВ приймає рішення прибуток не розподіляти, дивіденди не одержувати, а вкладати весь прибуток у розвиток компанії, в модернізацію виробництва, в соціальні програми для регіонів присутності групи.

У 2010 році СКМ сплатила понад 14 млрд. грн. податків і відрахувань. Це відповідає 6% доходів державного бюджету.