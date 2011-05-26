У магазині піротехніки вибухнули феєрверки, завезені до випускного

У Кременчуку Полтавської області вибухнув магазин піротехніки.

Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався сьогодні близько 12.30 в цегляній одноповерховій будівлі магазина, що стояла окремо. Одна з її стін зруйнована повністю, завалені бетонні перекриття.

В даний момент на місці події працюють рятувальники, які витягують людей з-під уламків. Зокрема, вже дістали 32-річну жінку, яку привалило бетонною стіною.

За словами виконуючого обов`язки начальника міліції Кременчука Сергія ЗЮБАНЕНКА, пожежа почалася з кабінету господаря магазина.

«У його дерев`яній шафі сталося займання. Не відома поки що причина займання. Господар сказав всім вибігти на вулицю, викликати пожежників. Сам він схопив вогнегасник і почав гасити вогонь. Його дружина у цей момент була в сусідній кімнаті. Прогримів вибух. Її привалило бетонним перекриттям», - повідомив С.ЗЮБАНЕНКО.

Через п`ять хвилин після вибуху на місце події прибули рятувальники.

«Оскільки вибухом були зруйновані стіни і бетонні перекриття, вони почали гасити вогонь, а потім почали розбирати завали. Під уламками вони знайшли 32-річну дружину господаря магазина», - сказав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Кременчуцького міськвиконкому Валентин ШАФОРОСТ.

Жінку витягнули з-під завалу більш як за півгодини. Вона була в свідомості. Швидка допомога відвезла її до лікарні. За попередніми даними, у постраждалої перелом кісток тазу.

«Причину пожежі встановлять фахівці, – відзначив В.ШАФОРОСТ. – В магазині було дуже багато піротехніки. Її якраз завезли перед випускними вечорами».

Віце-мер Кременчука Володимир ТАРАТОРІН, який прибув на місце події, заявив, що подібних магазинів взагалі не має бути у межах міста.