Сьогодні увечері перекриють Хрещатик

У зв’язку з відзначенням сьогодні у Києві на Майдані Незалежності свята Останнього дзвоника буде перекрито рух автотранспорту по вул. Хрещатик на ділянці від вул. Городецького до вул. Інститутської з 20.00 до 24.00.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації про організацію та проведення святкувань у зв’язку з завершенням занять в школах міста, текст якого оприлюднено в муніципальній газеті “Хрещатик”.

Свято організовано за ініціативи ТОВ “Таврійські ігри”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столичних школах відзначають свято Останнього дзвоника, а вже 30 травня випускники під час урочистих зборів отримають документи про повну загальну середню освіту.