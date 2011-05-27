Крим отримав новий логотип (зображення)

У Криму визначили переможця конкурсу на ребрендинг логотипу автономії, організованого Міністерством курортів і туризму Криму спільно з Республіканським комітетом АРК з інформації.

Як повідомили УНІАН у курортно-інформаційному центрі АРК, Переможцем стала київська компанія iBrandDesignConsulting.

На думку членів конкурсної комісії, новий логотип позиціонує Крим як туристичний регіон, де туристи відкриють для себе гори, море і привітне сонце.

«На конкурс надійшло 307 робіт. За підсумками першого засідання комісії було відібрано 7 варіантів, після другого засідання — три. В результаті тривалої роботи комісії на третьому засіданні вибрано концепт логотипу Криму. Він буде доопрацьований, ще потрібно шліфувати шрифт», — розповів голова Республіканського комітету АРК з інформації Вадим ВОЛЧЕНКО.

За його словами, невдовзі буде розроблено brand-book, до якого ввійдуть всі варіанти шрифтів, кольорів, позиціонування логотипу на різних носіях тощо. «Буде створено відеоматеріали, відеоролики. Логотип використовуватиметься в презентаційних матеріалах, на бігбордах тощо», — додав він.

Крім того, найближчим часом планується розробити виставковий стенд Криму з використанням нового логотипу, який застосовуватиметься на туристичних виставках та інших заходах. «Також ми плануємо презентувати новий логотип під час прес-конференції на відкритті PrimeYaltaRally», — резюмував В.ВОЛЧЕНКО.