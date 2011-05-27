У Києві СБУ взяла «на гарячому» суддю
15:39, 27 травня 2011Суспільство
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Хабар - 2тисячі доларів
Співробітники СБУ затримали «на гарячому» суддю одного із районних судів столиці.
Як повідомили УНІАН у прес-сектор Управдіння СБУ у м.Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, суддя через посередника вимагав та отримав хабар за прийняття процесуальних рішень у цивільній справі на користь однієї зі сторін.
25 травня ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисників під час одержання грошової винагороди у розмірі 2 тисяч американських доларів.
За матеріалами Управління СБУ у м. Києві столичною прокуратурою порушено кримінальні справи стосовно судді та його спільника.
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