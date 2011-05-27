У Росії заборонили єгипетську картоплю
23:33, 27 травня 2011Суспільство
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Повідомлення Россільгоспнагляду
Росія з 3 червня забороняє імпорт картоплі з Єгипту через неодноразові порушення вимог до його якості, йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.
За даними служби, при оглядах з січня 2011 року було 24 виявлення збудника карантинного для Росії об`єкту - бурої гнилизни картоплі.
При цьому продукція супроводжувалася фітосанітарними сертифікатами Центральної адміністрації карантину рослин Єгипту, що гарантували її відповідність російським фітосанітарним вимогам, наголошується в повідомленні.
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