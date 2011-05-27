У Росії заборонили єгипетську картоплю

Росія з 3 червня забороняє імпорт картоплі з Єгипту через неодноразові порушення вимог до його якості, йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.

За даними служби, при оглядах з січня 2011 року було 24 виявлення збудника карантинного для Росії об`єкту - бурої гнилизни картоплі.

При цьому продукція супроводжувалася фітосанітарними сертифікатами Центральної адміністрації карантину рослин Єгипту, що гарантували її відповідність російським фітосанітарним вимогам, наголошується в повідомленні.