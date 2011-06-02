Заступник міністра про "спрощенку": без обліку це вже офшор

Підприємці хочуть збільшити граничні обсяги виручки, послабити відповідальність за порушення законодавства про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності у проекті закону про реформування «спрощенки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час засідання парламентського Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, коментуючи не до кінця узгоджені з бізнесом питання щодо норм законопроекту про реформування «спрощенки».

За його словами, одним із проблемних питань також залишається реєстр торговельних операцій: «Ми не використовуємо реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів. Як оцінити, скільки виторгу у підприємця за день? Без обліку це вже офшором називається».

А.МЯРКОВСЬКИЙ пропонує ухвалити законопроект про реформування «спрощенки», проте після певного часу провести оцінку ефективності його дії і доопрацювати: «Можна подивитися, як діятиме ця система, і через 3-4 роки, або раніше, переглянути і привести її у відповідність, наприклад, з європейськими стандартами».

Як повідомляв УНІАН, парламентський Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити у першому читанні урядовий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.