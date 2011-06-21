У Тернополі ошуканим пайовикам віддадуть земельні ділянки

У Тернополі міська рада передає пайовикам три земельні ділянки, на яких ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» недобудувала їхні будинки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення прийняли депутати міської ради щодо тих будинків, де люди створили кооперативи й відстояли своє право на недобудовані будівлі у суді. Усім їм надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з наданням в оренду терміном на 5-10 років. Зокрема кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Головацького,3а» надається ділянка площею 0,3га, обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Стадникової-9» – площею 0,0556 га, обслуговуючому кооперативу «Юності-1» – 0,28 га.

На попередній сесії аналогічне рішення депутати прийняли по ще трьох об’єднаннях пайовиків тернопільської фірми «Будівельник».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Зеновія ЩЕПАНОВСЬКОГО, керівника ПП «Тернопільська фірма «Будівельник», яке ошукало своїх пайовиків, взято під варту.

З.ЩЕПАНОВСЬКОМУ пред’явлені звинувачення у правопорушеннях, передбачених ст. 364 ч.2 (зловживання службовим становищем), 366 ч. 2 (службове підроблення) та ст. 191 ч. 5 (привласнення майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Попередньо пайовики ТФ «Будівельник» провели черговий пікет облдержадміністрації та перекрили три дороги у місті, щоб привернути увагу до своїх проблем.

Наразі корпорацією «Укрбудінвест», до складу якої входить ТФ «Будівельник», ведеться будівництво 26 об’єктів житлового призначення у Тернополі та населених пунктах області, вони досі не здані.

17 січня 2011 року прокуратура Тернополя порушила кримінальну справу стосовно службових осіб «Будівельника» за ст. 364 ч.2 (зловживання службовим становищем) та ст. 190 ч.4 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Потерпілими у справі є 34 пайовики, які вклали грошові кошти у будівництво житлових об’єктів на суму понад 9 млн. грн.