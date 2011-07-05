За ходіння по коліях затримали майже 700 правопорушників

На Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) за 6 місяців 2011 року за ходіння по залізничних коліях затримано 694 особи.

Як повідомляє УНІАН прес-служба ПЗЗ, вони сплатили накладені на них штрафи на загальну суму понад 21 тис. гривень.

Як зазначається в повідомленні, серед основних причин травм на залізниці є порушення «Правил безпеки громадян при перебуванні на залізничних коліях», коли громадяни перебувають на залізничному полотні й переходять колії в невстановлених місцях.

Незважаючи на профілактичну роботу залізничників серед населення, затримання й штрафи, люди щодня порушують правила поведінки на залізничному транспорті.

ПЗЗ звертається до громадян із проханням переходити залізничні колії лише в спеціально встановлених місцях, по мостових і підземних переходах.