Мінкультури нагадує, що "Даруся" в нього не одна

Міністр культури Михайло КУЛИНЯК запевняє, що Міністерство культури України не відмовлялося фінансувати поїздку Івано-Франківського обласного академічного театру з виставою «Солодка Даруся» за однойменним романом Марії МАТІОС на 40-й фестиваль «Дні української культури у Польщі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Насправді ситуація дуже проста, - пояснив М.КУЛИНЯК. – Івано-Франківський театр уже двічі гастролював у 2011 році. Театрів в Україні дуже багато, тож ми намагаємося рівномірно розподіляти кошти на гастролі на усіх».

«До того ж, польська сторона прислала нам список з 20 колективів, запрошених на фестиваль, - додав М.КУЛИНЯК. – Ми запропонували частину з них, і польська сторона це погодила. Уже були вирішені усі формальності, а потім в Івано-франківського театру виникло бажання ще раз відвідати Польщу. Звичайно, ми не знайшли на це додаткових коштів. З морально-етичних міркувань, поїхали інші колективи».

Позабюджетні кошти на поїздку театру, за словами міністра, знайшла керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН після того, як у ситуацію втрутилася Адміністрація Президента.

Як повідомляв УНІАН, М.МАТІОС заявила, що Міністерство культури і туризму України відмовилося фінансувати поїздку Івано-Франківського обласного академічного театру з виставою «Солодка Даруся» на фестиваль «Дні української культури у Польщі», який відбувся 30 червня у місті Кошалін.