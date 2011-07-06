Мінкультури не дало грошей на "Солодку Дарусю", але...

Міністерство культури і туризму України відмовилося фінансувати поїздку Івано-Франківського обласного академічного театру з виставою «Солодка Даруся» за однойменним романом Марії МАТІОС на 40-й фестиваль «Дні української культури у Польщі», який відбувся 30 червня.

Про це в коментарі УНІАН повідомила сама М.МАТІОС.

Письменниця пояснила, що організатори фестивалю запросили виставу «Солодка Даруся», тому що, на їхню думку, цей спектакль – «цілком органічний для європейської сцени і може докорінно змінити думку про сучасне театральне мистецтво України».

Однак, в Міністерства культури України відмовилися фінансувати цю поїздку театру в Польщу, розповіла письменниця, яка в 2005 році отримала за роман Шевченківську премію.

За її словами, показ відбувся, бо гроші на гастролі театру дав народний депутат від Партії регіонів Ян ТАБАЧНИК.

За словами М.МАТІОС, польський глядач, «стоячи, 15 хвилин аплодував івано-франківським акторам, які виступили в місті Кошаліні», а в «Українську амбасаду у Варшаві тим часом прийшла телеграма з Міністерства культури України з повідомленням про неможливість приїзду театру через фінансові труднощі».

Виставу «Солодка Даруся» створив режисер Ростислав ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ Івано-Франківського обласного академічного театру. П’єсу з аншлагами показали 78 разів, зокрема, на гастролях у Канаді та п’ять разів – у Києві.