Янукович підписав закон про ринок газу
Повідомляє офіційний сайт
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав прийнятий Верховною Радою України закон «Про внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».
Про це повідомляється на офіційному Інтернет-сайті глави держави.
Цим законом парламент дозволив використання газу, що видовбується в Україні, для виконання договірних зобов`язань щодо експорту природного газу за існуючими контрактами відповідно до міжурядових угод.
Нагадаємо, що цим законом встановлюється, що суб`єкт господарювання, уповноважений урядом формувати ресурс газу для потреб населення, а також його дочірні підприємства мають право реалізовувати товарний природний газ на експорт в об`ємах, визначених прогнозним річним балансом газу.
З цією метою законом також відкоректований термін «товарний природний газ».
Крім того, встановлено дозвіл газовидобувним підприємствам використовувати газ, що видобувається ними, для власних потреб і технологічних потреб.
Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України ухвалила у цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».
Як зазначено у пояснювальній записці до проекту закону, ухвалення законопроекту сприятиме оптимізації витрат газовидобувних підприємств, що здійснюють видобування природного газу для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, і дозволить на сьогодні виконати договірні зобов`язання щодо експорту природного газу за існуючими контрактами на виконання домовленостей між урядами України і Республіки Польща, згідно з угодою №РL/012216736/04-0028/DН/НL на постачання газу.
Нагадаємо, 26 жовтня 2004 року НАК «Нафтогаз України» і «Польське гурництво нафтове і газовництво» (РGNiG, Польща) підписали договір на постачання природного газу. Згідно з угодою, компанія поставляє, а РGNiG приймає і оплачує на умовах цього договору природний газ середньоазіатського та/або українського походження.