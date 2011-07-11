У Могильова кажуть, що Ландік сидить у Краснодарському СІЗО

Відповідно до ст. 453 Кримінально-процесуального кодексу України готуються матеріали до Генеральної прокуратури України з метою екстрадиції затриманого у Краснодарі депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА до України.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як відомо, 4 липня близько 2.40 у луганському ресторані «Баккара» Р.ЛАНДІК, грубо порушуючи громадський порядок, безпричинно завдав 20-річній дівчині тілесні ушкодження.

За цим фактом прокуратурою Луганської області стосовно Р.ЛАНДІКА було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

За результатами розслідування та зібраними доказами слідчий виніс постанову про притягнення Р.ЛАНДІКА до відповідальності як обвинуваченого у скоєнні злочину.

У зв`язку з відсутністю Р.ЛАНДІКА за місцем проживання 9 липня його було оголошено в розшук. Цього ж дня судом дано дозвіл на його затримання та доставлення до суду під вартою для обрання запобіжного заходу.

Вжитими заходами МВС України спільно з колегами з Російської Федерації Р.ЛАНДІКА затримали у Краснодарі (РФ), де прокуратурою Західного округу міста Краснодара його поміщено до слідчого ізолятора.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерело в МВС розповіло виданню «Коммерсантъ-Україна», що затримали пана Ландіка "гарячими слідами". "Його не встигли оголосити в міжнародний розшук, тому у російських колег не було на нього орієнтувань. Ми не зверталися по допомогу до МВС Росії і не планували добиватися офіційної процедури екстрадиції. Щоб заощадити час розслідування, ми перевезли його як звичайного громадянина, що перетинає кордон", - додало джерело.