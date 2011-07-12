На місці рівненської трагедії збудують нову амбулаторію

11 липня поховали 13 чоловік із 16 загиблих під час пожежі у територіального центру соціальної допомоги у селі Біле Дубровицького району Рівненської області.

Як передає кореспондент УНІАН, ще трьох людей поховають пізніше, оскільки досі не можуть знайти їхніх родичів.

11 постраждалих під час пожежі досі перебувають у районній лікарні.

У зв’язку із загибеллю людей в області на два дні оголошено жалобу.

На місці трагедії працює оперативний штаб з ліквідації наслідків трагедії та надання допомоги потерпілим та їхнім родичам.

Допомогу родинам на поховання загиблих виділено згідно з рішенням уряду із резервного фонду держбюджету та з обласного бюджету.

Зокрема, як повідомили у прес-службі облдержадміністрації, з резервного фонду обласного бюджету буде виділено матеріальну допомогу родинам загиблих у розмірі 1,5 тис. грн. на кожну особу. Обласна рада спільно з облдержадміністрацією взяли на себе організацію поховання і жалобних обідів. Крім того, мешканцям хоспісу, які вціліли під час пожежі, буде виділено кошти на придбання одягу, взуття та інших необхідних речей.

Голова ОДА Василь БЕРТАШ повідомив журналістам, що новий територіальний центр з обслуговування людей похилого віку обладнають в іншому місці – у селі Висоцьке цього ж району на базі місцевої лікарні, другий поверх якої фактично не використовується.

У селі Біле, де сталася трагедія, побудують нове приміщення амбулаторної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 липня у с. Біле на Рівненщині в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку.

Загалом на той час в будинку перебувало 25 літніх людей та двоє працівників центру.

Врятовано 11 людей, яки з діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до Дубровицької центральної районної лікарні.

Порушено кримінальну справу за ст. 196 Кримінального кодексу України (необережне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей).

Кабінет міністрів України виділив 7 млн. грн. з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків пожежі.