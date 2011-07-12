Добкін: Ірак не розрахувався з Україною за поставлені БТР

Іракська сторона не розрахувалася за поставлені 26 машин БТР-4, машини технічного обслуговування і тренажери для екіпажів, вироблені в Україні у рамках «іракського контракту».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи погашення боргів із заробітної плати на ДП «Завод ім. Малишева», яке виконувало це замовлення.

«Іракський контракт» виконується, але, на жаль, гроші за поставлене озброєння в Україну ще не прийшли», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він підкреслив, що контракт виконується відповідно до плану.

Як повідомляв УНІАН, в кінці травні 2011 року у порт Ум-Касср Республіки Ірак прибув корабель з українською військовою технікою. За словами генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Дмитра САЛАМАТІНА, 29 травня там відбулося розвантаження 26-ти БТР-4, а також машин технічного обслуговування і тренажерів для екіпажів, вироблених в Україні у рамках іракського контракту.

Наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол. Також іракська сторона замовила в Україні 6 літаків АН-32Б.