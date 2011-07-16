Держстат підрахував середній розмір пенсії
00:00, 16 липня 2011Суспільство
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... і кількість пенсіонерів
Середній розмір пенсії по Україні у 2011 році становив 1 122 грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Зокрема, середній розмір пенсії за віком становить 1 156 грн., за інвалідністю – 1 002 грн., у разі втрати годувальника – 914,4 грн.
Кількість пенсіонерів в Україні, за даними Держслужби статистики, становить 13,738 млн. осіб, що на 17 тис. більше, порівняно з аналогічними даними минулого року.
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