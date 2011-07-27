Кабмін скоротить більше тисячі людей у Пенсійному фонді

Кабінет міністрів сьогодні прийняв постанову «Про створення територіальних органів Пенсійного фонду України», якою передбачається оптимізувати органи Пенсійного фонду (ПФ).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Як зазначив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, проект акту було розроблено Пенсійним фондом із метою оптимізації системи органів фонду, вдосконалення управління його місцевими органами й скорочення чисельності керівних посад.

Передбачається об`єднати управління ПФ, які на даний час функціонують у містах обласного підпорядкування, при цьому одне управління виконує повноваження по району, а інше – по місту. Таких управлінь – 122. Крім того, буде об`єднано 19 управлінь фонду, які на даний час функціонують у районах одного міста.

За словами С.ТІГІПКА, реалізація постанови не потребуватиме додаткових витрат ПФ і держбюджету. Згідно з попередніми розрахунками, буде скорочено 1220 штатних одиниць, що дасть можливість заощадити кошти ПФ на суму майже 70 млн. грн. на рік.