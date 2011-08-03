Захисників парку Горького жорстоко побили: переломи і струси

У Харкові побили активістів «Зеленого фронту» та громадської ініціативи «Оновлення країни», які протестували проти вирубки парку Горького.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадського руху "Оновлення країни", учора під час акції протесту проти вирубки парку Горького міліціонер жорстоко побив «зеленофротнівця» Андрія ЦУКАНОВА.

За даними прес-служби, «потерпілого було доставлено до 30-ї лікарні Харкова, де медики встановили у нього струс головного мозку. На даний час А.ЦУКАНОВ перебуває під наглядом лікарів». Того ж дня семеро невідомих жорстоко побили чотирьох активістів «Зеленого фронту» та «Оновлення країни», які поверталися додому.

Як повідомив один з потерпілих, «оновленець» Дмитро ПИЛИПЕЦЬ, близько 19 години біля них зупинився автомобіль ВАЗ 2101 синього кольору, з якого вийшли сім невідомих і з палицями напали на захисників парку. «Вони били палицями по обличчю, по спині, ногах», - розповів Д.ПИЛИПЕЦЬ.

Відтак, чотирьох громадських активістів - Ігоря ГУДЕНКА, Василя ПОНОМАРЬОВА, Станіслава ТИМОШЕНКА, Дмитра ПИЛИПЦЯ - зі струсом мозку та численними переломами було госпіталізовано.

Активісти припускають, що напад було організовано за наказом місцевої влади, зазначається прес-служба.

За словами потерпілих, лише вчора в парку Горького незаконно було зрубано близько 10 дерев. Захисникам парку вдалося тимчасово зупинити вирубку.

Водночас інша група захисників парку того ж дня пікетувала будівлю екоінспекції з вимогою відреагувати на незаконні дії влади.

Як повідомлялося, місцева влада видала дозвіл на санітарну вирубку 96 одиниць сухостою, за оцінками ГО «Зелений фронт» на сьогоднішній день вже вирубано понад 600 здорових дерев.