Міноборони Росії має намір закупити 10 Ан-124

Міністерство оборони Росії має намір закупити 10 літаків Ан-124 «Руслан».

Про це вчора на прес-конференції у рамках авіасалону МАКС-2011 повідомив президент «Об`єднаної авіабудівної корпорації» Михайло ПОГОСЯН, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Російській Федерації.

«На сьогодні обговорюється програма глибокої модернізації літаків Ан-124, і державною програмою озброєнь (РФ) передбачена закупівля 10 літаків Ан-124», - сказав М.ПОГОСЯН.

Він зазначив, що також є потенційний попит у розмірі 30-40 літаків такого класу з боку транспортних авіакомпаній.

«Для надважких літаків це попит чималий», - сказав він.

За словами М.ПОГОСЯНА, на сьогодні активно йде робота з ремонту і модернізації літаків Ан-124, які експлуатуються Міноборони РФ і авіакомпаніями.

Він також зазначив, що змішана робоча група з українськими партнерами має визначити напрямки модернізації і етапність освоєння виробництва цих літаків.

За словами М.ПОГОСЯНА, переговори будуть переведені в практичне русло після того, як буде визначене технічне обличчя літака, будуть уточнені інвестиції для реалізації цієї програми. Зокрема, буде визначено, яка частина інвестицій буде від підприємств і держав, додав він.

М.ПОГОСЯН зазначив, що необхідна робота буде проведена і за проектом Ан-70.

«Робоча група спільно з колегами з «Антонова» має уточнити графіки поставки літаків у Міноборони, узгодити графіки передачі нам документації, провести технологічне відпрацювання конструкції літака, провести оцінку вартості його серійного виробництва. Після того, як ця робота буде виконана, треба буде визначити джерела інвестицій і приступити до реалізації цієї програми», - сказав він.

За словами М.ПОГОСЯНА, в цілому держпрограма переозброєння російської армії передбачає закупівлю більш як 100 транспортних літаків, а з урахуванням попиту цивільних авіакомпаній, можна говорити про попит, що перевищує 150 транспортних літаків.

Транспортний літак Ан-124 "Руслан" – найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було призупинене.