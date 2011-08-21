На Полтавщині - міжнародний фестиваль церковного дзвону

3 і 4 вересня 2011 року в Полтавській єпархії планується проведення Другого міжнародного фестивалю церковного дзвону «Диканьські передзвони». Про це повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської єпархії УПЦ.

За їх даними, фестиваль традиційно проходить в два етапи: перша частина фестивалю відбудеться 3 вересня при Свято-Троїцькому храмі села Великі Будища Діканьського району, а основна частина фестивалю відбудеться 4 вересня при Свято-Миколаївському храмі Диканьки.

Метою проведення фестивалю є відродження старовинних традицій православного дзвонового передзвону, залучення підростаючого покоління до історії і цінностей православної церкви, формування на полтавській землі умов для відродження канонічного дзвону, створення школи дзвонарів і сприяння у встановленні дзвіниць у храмах Полтавської єпархії.