В Україні на 10 робочих місць претендує 48 осіб
14:05, 15 вересня 2011Суспільство
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Дані Держстату
В Україні в серпні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 48 осіб (на 1 січня п.р. – 88 осіб).
Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.
Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на 1 вересня 2011 року становила 448,3 тис. осіб, що на 36 тис. осіб менше, ніж на 1 серпня п.р.
Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 вересня 2011 року становила 93,2 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).
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